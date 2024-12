Als Servicepartner und Hersteller in der Druckguss- und Kunststoffindustrie hat sich die Langensteiner Firma Fimro einen Namen gemacht. Die Harzer setzen auf neue Wege und bieten so der Automobilkrise die Stirn..

Blick in die Werkstatt der Firma Fimro in Langenstein. Dort werden unter anderem Peripherigeräte für Druckgussanlagen gewartet, repariert und selbst entwickelt.

Langenstein. - Erst Corona, nun die Krise am Automobilmarkt: Die wirtschaftlichen Veränderungen spüren besonders Zulieferer der Autobranche, so wie das Familienunternehmen Fimro mit Sitz in Langenstein. Die Harzer haben aber gelernt, sich auf ändernde Rahmenbedingungen schnell und flexibel einzustellen.