Schienen-Baustelle bei Heudeber-Danstedt Bahnstrecke Wernigerode–Halberstadt gesperrt: Staatssekretär Haller zur Sanierung und Zukunft des Harzverkehrs

Auf der Bahnstrecke zwischen Wernigerode und Halberstadt wird umfangreich gebaut. Staatssekretär Sven Haller (FDP) gibt im Interview einen Überblick über die nächsten Projekte auf der Schiene in Sachsen-Anhalt. Kann der Harz davon profitieren?