  4. Schienen-Baustelle bei Heudeber-Danstedt: Bahnstrecke Wernigerode–Halberstadt gesperrt: Staatssekretär Haller zur Sanierung und Zukunft des Harzverkehrs

Auf der Bahnstrecke zwischen Wernigerode und Halberstadt wird umfangreich gebaut. Staatssekretär Sven Haller (FDP) gibt im Interview einen Überblick über die nächsten Projekte auf der Schiene in Sachsen-Anhalt. Kann der Harz davon profitieren?

Von Thomas Kügler 26.10.2025, 10:00
Staatssekretär Sven Haller (Mitte) im Sandwich von Strabag-Mann Michael Lehmann und dem Landtagsabgeordneten Alexander Räuscher (recht) auf der Bahnbaustelle zwischen Halberstadt und Wernigerode.
Staatssekretär Sven Haller (Mitte) im Sandwich von Strabag-Mann Michael Lehmann und dem Landtagsabgeordneten Alexander Räuscher (recht) auf der Bahnbaustelle zwischen Halberstadt und Wernigerode. Foto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Die Bahnstrecke zwischen Wernigerode und Halberstadt ist für eine umfangreiche Sanierung gesperrt. Sven Haller (FDP), Staatssekretär in Sachsen-Anhalts Ministerium für Infrastruktur und Digitales, berichtet über ihre Bedeutung und weitere Bauvorhaben im Harz.