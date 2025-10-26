Schienen-Baustelle bei Heudeber-Danstedt Bahnstrecke Wernigerode–Halberstadt gesperrt: Staatssekretär Haller zur Sanierung und Zukunft des Harzverkehrs
Auf der Bahnstrecke zwischen Wernigerode und Halberstadt wird umfangreich gebaut. Staatssekretär Sven Haller (FDP) gibt im Interview einen Überblick über die nächsten Projekte auf der Schiene in Sachsen-Anhalt. Kann der Harz davon profitieren?
Halberstadt. - Die Bahnstrecke zwischen Wernigerode und Halberstadt ist für eine umfangreiche Sanierung gesperrt. Sven Haller (FDP), Staatssekretär in Sachsen-Anhalts Ministerium für Infrastruktur und Digitales, berichtet über ihre Bedeutung und weitere Bauvorhaben im Harz.