Die bundeseigene Gesellschaft hat viele Flächen in der Altmark überprüft. Die meisten Gebiete scheiden aus, aber noch sind Städte wie Osterburg und Tangermünde dabei.

Standortsuche für Atom-Endlager - Kreis Stendal ist noch nicht aus dem Rennen

Blick in ein Zwischenlager für hochradioaktive Behälter (Castor) in Ahaus im Münsterland. Nach einem Endlager für Brennstäbe wird noch immer gesucht, auch im Landkreis Stendal.

Stendal - Solche Zeiträume kann man sich als Mensch kaum vorstellen: Wenn ein Endlager für atomare Brennstäbe gefunden ist, sollen diese sicher liegen wie in Abrahams Schoß – eine Million Jahre lang. Ein Endlager wird deutschlandweit gesucht, auch in den Landkreisen Stendal und Salzwedel.