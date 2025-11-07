Auch wenn es inzwischen im Schnitt knapp 3.500 Euro kostet: Dass in Deutschland eine so nachhaltige Führerscheinausbildung angeboten wird, hat seinen Grund.

Oebisfelde. - Autofahren ist ein sehr deutsches Privileg, auch wenn sich nicht alle Deutschen ein Auto leisten können. Autofahren heißt vor allem Verantwortung. Wer in ein Auto steigt, den Zündschlüssel umdreht und sich mit seinem Fahrzeug in den Straßenverkehr begibt, muss sich im Klaren sein, dass er eine 1,6 Tonnen schwere Mordmaschine unter sich hat.