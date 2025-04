Die Dingelstedter Fleischerei Hesse hatte am Ostersamstag erstmalig ein Osterfeuer geplant - das jedoch wetterbedingt kurzfristig abgesagt werden musste. Warum sich darüber jetzt viele Kitakinder in Halberstadt und im Huy freuen.

Halberstadt/Gemeinde Huy. - Es sollte ein Nachmittag für Familien werden: Die Dingelstedter Landhausschlachterei Hesse hatte am Ostersamstag zum ersten Mal zum Osterfeuer eingeladen. Auf einer Wiese in Arbketal sollten am Nachmittag Spiel und Spaß für Kinder angeboten und anschließend am Abend das Feuer entzündet werden. Doch das Wetter machte den Dingelstedtern einen Strich durch die Rechnung.