Harzer Kreistag entscheidet im Schul-Streit: Welches Gymnasium mit wem fusioniert

Vor der Kreistagssitzung am Mittwochabend, 16. März 2022, in Halberstadts Freizeit- und Sportzentrum demonstrierten Schüler und Eltern mehrerer Gymnasien für den Erhalt ihrer jeweiligen Schule. Der Kreistag beschloss am Mittwoch eine neue Schulentwicklungsplanung.

Foto: Sabine Scholz