Vier Deersheimer haben sich bei den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen in München mit den Besten im Land gemessen. Wie die Ergebnisse ausgefallen sind und warum gleich zwei Mal etwas schief gegangen ist während des Wettkampfs.

Kurz vor der Deutschen Meisterschaft im Sportschießen haben die jungen Harzer ihr Trainingspensum im Deersheimer Schützenverein noch einmal hochgeschraubt.

Deersheim/ München. - „Es war einfach nur toll“, lautet das Fazit von Lilli Schweimler. Sie ist eine der vier Jugendlichen aus dem Schützenverein in Deersheim (Harzkreis), die bei den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen ihr Talent unter Beweis gestellt haben. Ihre Mitstreiter Khalil Mohamad, Leni Heindorf und Merle Sallie aus demselben Osterwiecker Ortsteil zeigen sich ähnlich begeistert. Wobei sie von zwei Pannen berichten, die ihnen den Wettkampf zusätzlich erschwert haben.