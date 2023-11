Im Fall der Familie Koschitzki, in deren Heim in Schlanstedt kurz vor dem Einzug randaliert wurde, gibt es eine weitere Wendung. Die Vorbesitzer der Immobilie melden sich nun zu Wort – und sparen nicht mit Kritik.

Neuer Zoff um verwüstetes Haus in Schlanstedt

Im Haus der Koschitzkis in Schlanstedt wurde kurz vor deren Einzug randaliert.

Schlanstedt. - „Ich bin so wütend und enttäuscht, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist alles erstunken und erlogen“. Aufgebracht wendet sich eine Frau an die Redaktion. Sie hat den Artikel über Torsten Koschitzki aus Schlanstedt und dessen verwüstetes Haus gelesen – und ist mit dieser Darstellung keinesfalls einverstanden.