Mehr Bürokratie und weniger Geld. Das ist für die Geburtshelferinnen seit 14 Tagen Realität und viele denken ans Aufhören. Das sagen die Hebammen im Landkreis Harz dazu.

Krankenkassen nutzen die Gutmütigkeit der Hebammen im Landkreis Harz aus

Es liegt nicht an diesen beiden, aber die Arbeit der Hebammen im Landkreis Harz ist schwerer geworden.

Halberstadt - Für dieselbe Leistung weniger Geld bekommen als noch vor 14 Tagen. Das ist für Anne Wiecker und ihre Kolleginnen im Landkreis Harz bittere Realität. Seit dem 1. November gibt es eine neue Vergütungsordnung für Hebammen, und diese bringt den Geburtshelferinnen herbe Einkommensverluste. Wie viele von ihnen denken nun ans Aufhören?