Hilferuf: Hat das Osterwiecker Tiergehege eine Zukunft?

Dieses betagte Eselpaar gehört zu den Bewohnern des Tiergeheges am Fallstein am Osterwiecker Stadtrand.

Osterwieck - Zu viel Arbeit, die auf zu wenigen Schultern lastet. So lässt sich das Problem zusammenfassen, das den Vorstand des Fördervereins für das Tiergehege Am Fallstein seit Corona plagte. Sie seien am Limit, sagte Carmen Clemens vor wenigen Wochen gegenüber der Volksstimme. Sollte sich nicht bis Juni etwas ändern, trete sie zurück. Ihr Ultimatum ist fast verstrichen. Wie geht es nun mit dem Gehege am Osterwiecker Stadtrand weiter?