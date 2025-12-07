Der Hund Joris ist seit Wochen alleine im Harz unterwegs. Zuletzt wurde das Tier zwischen Dedeleben und Jerxheim gesichtet. An wen Leute sich bei einer Sichtung wenden können und was es zu beachten gibt.

Hilferuf – Hund im Harz entlaufen: Das gilt es bei einer Sichtung zu beachten

Hund Joris ist entlaufen. Seit Mitte November ist er alleine unterwegs.

Dardesheim/Dedeleben. - Im Harzkreis wird ein entlaufener Hund gesucht. Zwar konnte der Mischling schon an mehreren Stellen gesichtet werden, jedoch gelang es bisher nicht, den Hund zu sichern. Das Tier wurde zuletzt am Dienstag, 2. Dezember, zwischen Dedeleben im Huy und Jerxheim gesehen.