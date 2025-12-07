Liveticker
Tier wird vermisst Hilferuf – Hund im Harz entlaufen: Das gilt es bei einer Sichtung zu beachten
Der Hund Joris ist seit Wochen alleine im Harz unterwegs. Zuletzt wurde das Tier zwischen Dedeleben und Jerxheim gesichtet. An wen Leute sich bei einer Sichtung wenden können und was es zu beachten gibt.
07.12.2025, 13:45
Dardesheim/Dedeleben. - Im Harzkreis wird ein entlaufener Hund gesucht. Zwar konnte der Mischling schon an mehreren Stellen gesichtet werden, jedoch gelang es bisher nicht, den Hund zu sichern. Das Tier wurde zuletzt am Dienstag, 2. Dezember, zwischen Dedeleben im Huy und Jerxheim gesehen.