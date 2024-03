Der SVT Görlitz, einst Stolz der DDR-Eisenbahn, wird in Halberstadt restauriert. Mitstreiter und Sponsoren arbeiten hart daran, ihn wieder auf die Schienen zu bringen

Der SVT Görlitz wird in Halberstadt restauriert. Der große Hochzeitsmoment: Der aufgearbeitete Wagenkasten wird aus 2,60 Metern Höhe auf das von vielen Partnern rekonstruierte Antriebsdrehgestell aufgesetzt.

Halberstadt. - Großer Bahnhof für eine schwergewichtige Hochzeit am Freitag, 1. März, in Halberstadt: Auf dem Gelände der Verkehrs Industrie Systeme GmbH (VIS) schweben satte 36 Tonnen Zentimeter für Zentimeter in Zeitlupe herab, um punktgenau auf zwei Drehgestellen platziert zu werden.