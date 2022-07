Hoffen auf Storchennachwuchs in Osterode

Seit wenigen Tagen wohnen wieder Störche in Osterode.

Osterode - Es war im April 2019: Maik Löhr und Armin Kamrath errichteten in Zusammenarbeit mit Hartmut Habermann, der ein altes Wagenrad zur Verfügung stellte, am Ende des Osteröder Mühlenweges eine Nisthilfe für Weißstörche. Der Veltheimer Dachdeckermeister Steffen Brudz unterstützte das Vorhaben und rückte damals mit dem Hubwagen an.