Huy: Deutsche Meisterschaft der Bogenschützen in Röderhof

Röderhof - „Alle ins Kill“ – was etwas martialisch klingt, ist die Grußformel der 3D-Bogenschützen, mit dem sie sich – analog zum „Petri Heil“ der Angler oder „Gut Schuss“ der Schützen – gegenseitig Glück wünschen. Diesen Ruf hörte man am Wochenende in Röderhof sehr oft. Hier fand nämlich an zwei Tagen die Deutsche Meisterschaft der 3D-Jagd-Bogenschützen des Traditionellen Bogensportverbands Deutschland (TBVD) statt. Veranstaltet vom erst seit 2020 hier ansässigen Bogenzentrum Huy des niedersächsischen TSV Groß Dahlum (die Volksstimme berichtete mehrfach).