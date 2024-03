Das ehrenamtliche Marientheater im Huy-Ortsteil Vogelsdorf hat auch für dieses Jahr viel vor. Was die Hobbymimen neben einem neuen Stück in dieser Saison noch alles geplant haben.

Vogelsdorf. - In einer Reha-Klinik treffen in einer Psychotherapie-Gruppe fünf neuangereiste Patienten aufeinander, deren Gespräche aufgrund der unterschiedlichen Charaktere schnell aus den Fugen geraten. Auch die Gruppenleiterin hat ein außergewöhnliches Geheimnis – das dazu führt, dass die Rollen zwischen Patienten und Therapeutin getauscht werden...

Das ist der Inhalt des Stücks „Bekloppt ist nicht genug“ – das nun vom Vogelsdorfer Marientheater aufgeführt werden wird. „Wie in den vergangenen Jahren bringen wir auch dieses Jahr zum Tag der offenen Tür wieder ein neues Stück zur Aufführung – und dieses Mal haben wir uns für dieses entschieden“, erklärt Andrea Merten, die gemeinsam mit Karolina Lüddecke die Gruppe anleitet.

Es sei gar nicht so einfach, immer wieder ein passendes Stück zu finden, das allen Kriterien entspricht, erklärt sie. „Wir sind ja nicht so viele – das heißt, es dürfen nicht wahnsinnig viele Rollen sein, und zu lang darf es auch nicht sein. Wir können ja nicht zwei Stunden da spielen.“ Aus diesem Grund werde auch das neue Stück wieder deutlich gekürzt werden.

Zu diesem Zweck haben sich die beiden Leiterinnen mit Nadine Böhme, die hinter den Kulissen die Fäden in der Hand hält, verabredet. Als Auftakt in die neue Saison gewissermaßen. „Wir gucken heute, was wir kürzen können an der Stücklänge, wer welche Rolle übernimmt und was eventuell noch benötigt wird“, sagt Karolina Lüddecke.

Schließlich starten ab März – das erste Treffen findet am 13. März um 18.30 Uhr im Kantorat statt – wieder die wöchentlichen Proben, zu denen jeder wissen müsse, was zu tun sei.

„Aktuell sind wir sechs Schauspieler und zwei hinter der Bühne“, zählt Andrea Merten auf. „Das ist nicht viel und das würden wir gern ändern. Wer unsere Truppe also verstärken möchte, ist herzlich eingeladen, einfach mal bei den Proben vorbeizuschauen.“ Besonders Männer seien Mangelware. Und neben Schauspielern seien auch Leute, die sich um die Technik und das ganze Drumherum kümmern, herzlich willkommen. Letztere müssten auch nicht bei jeder Probe dabei sein, hier sei der Zeitaufwand also deutlich geringer.

Zusätzlich zum „bekloppten“ Stück, das zum Tag der offenen Tür der Feuerwehr am 10. August aufgeführt werden wird, soll es auch in diesem Jahr wieder zum Lichterfest am 2. Oktober eine Mini-Playback-Show geben, die ebenfalls vom Marientheater durchgeführt wird.

„Im vergangenen Jahr haben wir es leider aus Zeitgründen nicht geschafft, ein Märchen zum Weihnachtsmarkt einzustudieren – das wollen wir in diesem Jahr gern wieder machen“, ergänzt Andrea Merten den Jahresplan um einen weiteren Punkt. Dafür wolle man dieses Jahr auch die Kinder aus dem Ort zur Mitwirkung animieren.

Alle Infos zur Theatertruppe, den Mitwirkenden und mehr finden sich unter dem Reiter „Theater/Salon“ auf der Seite des Vereins www.vogelsdorf-erleben.de. „Die Seite gestalten wir auch grad etwas neu und wollen sie noch mehr mit Inhalten füllen“, erklärt Andrea Merten, die außerdem auch Vorsitzende des Vereins ist.