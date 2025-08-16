weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Straßenausbau in Halberstadt: Immer noch keine Bagger: Emersleber befürchten, erneut vergessen zu werden

Straßenausbau in Halberstadt Immer noch keine Bagger: Emersleber befürchten, erneut vergessen zu werden

Die Planungen liegen seit mehr als zehn Jahren in der Schublade. Doch Geld war nie da für die Sanierung der Rats- und des letzten Stücks der Gartenstraße in Emersleben. Jetzt hat die Stadt Halberstadt zwar Geld eingeplant, aber noch immer sind keine Bagger zu sehen.

Von Sabine Scholz 16.08.2025, 06:30
Blick in einen Abschnitt der Ratsstraße in Emersleben.
Blick in einen Abschnitt der Ratsstraße in Emersleben. Foto: Sabine Scholz

Emersleben. - Der Unmut ist groß in Emersleben. Statt sichtbaren Baufortschritts ist die Ratsstraße weiter eine Berg- und Talbahn. Nichts tut sich in Sachen Ausbau von Rats- und Gartenstraße. Und am Geld liegt es dieses Mal nicht.