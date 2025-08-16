Nach zahlreichen Neueröffnungen Gewerbe-Boom in Biederitz: Das ist der Grund des konstanten Wachstums
Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD) erfreut sich am Gewerbe-Boom in Biederitz. Warum die Einheitsgemeinde ein deutliches Wachstum im Gewerbe verbucht.
16.08.2025, 17:17
Biederitz - Eine Reihe neuer Geschäfte und Gewerbe erfreute zuletzt die Einwohner von Biederitz: Podologin Nicole Jörger wagte den Sprung aus Magdeburg und eröffnete ihre Fußpflege in den ehemaligen Räumlichkeiten des „Pool-Papsts“.