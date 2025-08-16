weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Nach zahlreichen Neueröffnungen Gewerbe-Boom in Biederitz: Das ist der Grund des konstanten Wachstums

Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD) erfreut sich am Gewerbe-Boom in Biederitz. Warum die Einheitsgemeinde ein deutliches Wachstum im Gewerbe verbucht.

Von Melvin Thum und Henning Paul 16.08.2025, 17:17
Kosmetikstudio, Post-Filiale und mehr: Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD) freut sich über die Reihe an Neueröffnungen.
Kosmetikstudio, Post-Filiale und mehr: Gemeindebürgermeister Kay Gericke (SPD) freut sich über die Reihe an Neueröffnungen. Foto: Henning Paul

Biederitz - Eine Reihe neuer Geschäfte und Gewerbe erfreute zuletzt die Einwohner von Biederitz: Podologin Nicole Jörger wagte den Sprung aus Magdeburg und eröffnete ihre Fußpflege in den ehemaligen Räumlichkeiten des „Pool-Papsts“.