Schritt für Schritt kommt die Schnellzug SVT dem Betrieb im Schienennetz näher. Das sind die beiden Männer, die künftig die Legende der Reichsbahn lenken sollen.

In Halberstadt hat bei VIS die Ausbildung der SVT-Piloten begonnen

Der Harzer Michael Brandes ist einer von zwei zukünftigen SVT-Piloten.

Halberstadt. - Am 12. November haben sich die Journalisten in der Magdeburger Straße Halberstadts die Klinke in die Hand gegeben. Bei der VIS hat die Ausbildung der Männer begonnen, die später den Schnellzug im Schienennetz steuern sollen, und der MDR macht Filmaufnahmen. Doch zuerst mussten mal wieder Probleme beseitigt werden.