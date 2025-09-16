Digitalisierung im Nahverkehr In Halberstadts Bussen und Bahnen wird das Mitfahren leichter

Spontan in den Bus oder die Straßenbahn springen, um entspannt an sein Ziel zu kommen. Das wird in Halberstadt jetzt einfacher. Denn man muss weder vorher eine Fahrkarte kaufen noch sich an einem Automaten oder beim Fahrer um ein Ticket bemühen. Kostenlos fährt man aber nicht.