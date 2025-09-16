Seit der Sanierung der B246 rasen Autofahrer durch Königsborn. Nun reagiert die Polizei und kündigt in der Ortschaft verstärkt Tempo-Kontrollen an.

Polizei-Kontrolle in Königsborn: Hier müssen Autofahrer bald mit Blitzer rechnen

Am Gartenzaun spricht Polizeihauptkomissar Jörg Löffler mit Anwohner Tilo Frommann über die Tempo-Sitauation in Königsborn.

Königsborn. - Eigentlich sollte das Ende der monatelangen Sanierungsarbeiten an der B246 in Königsborn ein Grund zur Freude sein. Doch die nun wieder durch die kleine Ortschaft rauschenden Raser trüben die Freude darüber deutlich ein. Nun reagiert die Polizei.