Dieses Mal war der Ortschaftsrat vollständig, um in Halberstadts Ortsteil Klein Quenstedt einen neuen Ortsbürgermeister zu wählen. Der Neue möchte die jüngste Vergangenheit hinter sich lassen.

In Klein Quenstedt gibt es einen Neustart mit Verzögerung

Zwist in Harzer Kommunalpolitik

Klein Quenstedt. - Solch ein Andrang herrscht selten bei der Sitzung eines Ortschaftsrates. Mehr als 25 Gästen haben sich am 20. März im Versammlungsraum der Freiwilligen Feuerwehr in Klein Quenstedt versammelt. Auf der Tagesordnung stand die Neuwahl des Ortsbürgermeister - mitten in der Wahlperiode.