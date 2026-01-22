In Hessen hat der Veranstaltungsreigen der Karnevalsvereine am Fallstein begonnen. Sie können sich über eine große Nachfrage nach Eintrittskarten freuen.

Hessen/Stadt Osterwieck. - Die Fallsteinregion hat sich zur Karnevalshochburg im Landkreis entwickelt. Nicht nur, dass hier über die Saison fünf Vereine dem närrischen Publikum mehr als 20 Veranstaltungen bieten – sie sind auch bestens frequentiert.

Schaut man aufs bevorstehende Wochenende, so sind die drei Faschingsabende in Deersheim, Hessen und Osterwieck ausgebucht. Was für den 1952 gegründeten Deersheimer Narrenclub, dem somit ältesten Karnevalsverein im Harzkreis, auch für die nachfolgenden zwei Abende gilt. In Hessen gibt es noch Tickets für die vierte und fünfte Veranstaltung am 7. und 14. Februar. Und in Osterwieck noch für den Abend am 31. Januar und den Familiennachmittag am 7. Februar. Darüber hinaus allerletzte Restkarten für den 14. Februar. Beim Rhodener Carne-valsclub ist der Ticketverkauf unterdessen erst angelaufen.

Hatte der Dorfclub Bühne-Rimbeck seine Veranstaltungen schon Anfang November auf die Bühne gebracht, so trat der Hessener Carnevalsclub (HCC) Rot-Gold am zurückliegenden Wochenende als erster in der heißen Faschingsphase in Aktion. Sein Motto in der 58. Saison: „Auch in diesem Jahr wird durchgedreht, weil’s ohne Karneval nicht geht“.

HCC-Vizepräsident Michael Körtge gab der Redaktion einen Überblick über den langen Abend. Sitzungspräsident Olaf Keil und das Prinzenpaar Vera und Maik Pätzold bekamen demnach vom Ortsbürgermeister Hans-Werner Goy die Schlüssel zum Rathaus mit dem Hinweis überreicht, dass die Kassen leer seien und es wohl sinnvoller wäre, einen Scheck dazulassen. Auch Osterwiecks Bürgermeister Dirk Heinemann war zur Saisoneröffnung gekommen.

Das künstlerische Programm startete obligatorisch mit dem Tanz der Prinzengarde. 23 Mädchen wirbelten über die Tanzfläche „und schmissen ihre Beine, dass es eine Augenweide war, diese Gleichmäßigkeit zu sehen“, wie Michael Körtge schilderte.

Anschließend heizte Petra Körtge als Sängerin mit Stimmungsliedern zum Mitsingen das Publikum an. „Mal etwas anderes, aber schön anzusehen, brachte die Prinzengarde mit ihrem Bauarbeiter-Tanz auf die Tanzfläche. Dieser Tanz und der Marsch der Prinzengarde wurden durch Nina Bolte, Phelin Sackmann, Henny Bähsel und Laureen Weiß seit September einstudiert.“

Die erste Büttenrede des Abends hielt – „ein gerngesehener Gast“ – der Hessener Diakon Paul Beutel als Pirat der Karibik. „Wie im letzten Jahr zur ersten, zweiten und vierten Veranstaltung nimmt er aktuelle Geschehnisse aufs Korn und sorgt für feuchte Augen“, berichtete Michael Körtge. Die zweite Büttenrede des Abends hielt der HCC-Vize in seiner langjährigen Rolle als Nörgelfranz selbst.

Die Tanzgruppe des HCC präsentierte unter anderem „Bella Italia“. „Mit Pizzaschachtel bewaffnet und fröhlich tanzend, erfreuten sie das Publikum, das sicher auf ein Stück Pizza hoffte.“ Ein fester Programmpunkt – und das schon seit einigen Jahren – ist die Playback-show.

Die Jugendgarde des HCC nahm die Stimmung aus der Playbackshow auf und tanzte ein Abba-Medley aus dem Musical „Mamma Mia“.

Ihr Debüt als Sängerin bestand Vicky Neis mit viel Applaus und zwei Zugaben. Die Jugendgarde zeigte anschließend einen ägyptischen Tanz mit aufwändigen Kostümen und Masken. „Für die Tanzgruppen wurden in diesem Jahr wieder eine Reihe neue, tolle Kostüme genäht“, betonte Michael Körtge. „Hierfür ein herzlicher Dank an Gisela Beckurts, Kathrin Polney sowie an Lori Lange.“ Was er auch an die vielen weiteren Beteiligten hinter den Kulissen richtete, wie „die Techniker für Licht und Ton, den Einlassdienst, den Mädels, die die Akteure schminken, und anderen im Hintergrund oder bei der Vorbereitung“.

Wie Körtge weiter berichtete, zog wie in jedem Jahr das „Damenballett“ den Schlussstrich unter die Darbietungen. Zehn ausgewachsene Männer tanzten nach der Musik von Wanda Jackson und Kilotile & Salomon Burke in reizenden Kostümen.

Die Saison des HCC Rot-Gold sieht nun noch vier Abendveranstaltungen bis Rosensamstag vor. Darüber hinaus ist am 1. Februar ab 14 Uhr Rentnerkarneval „von Senioren für Senioren“ sowie am 8. Februar Kinderkarneval. Letzterer wird um 13 Uhr mit einem Umzug durch das Fallsteindorf beginnen, dem schließt sich das Programm in der Kulturscheune an.

Zupackende Mädels der Prinzengarde beim Bauarbeiter-Tanz. Foto: HCC Rot-Gold

Zum Abschluss des langen Abends legten die Männer auf dem Tanzboden los. Foto: HCC Rot-Gold