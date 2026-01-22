160 Jahre lang stand Staßfurt für Chemieanlagen, die Maschinenfabrikation und Eisengießerei – seit drei Jahren ist der CAS Geschichte. Fast.

Ein Blick in die Großmechanik in den CAS-Fabrikhallen aus dem Jahr 1976, der Zeit des Nachfolgerbetriebs Emde Anlagenbau und Bohrtechnik.

Staßfurt - Was einst, am 5. März des Jahres 1863, mit Gustav Sauerbrey begann, gehört seit Silvester 2023 der Vergangenheit an. Einzig die Gießerei ist Staßfurt verblieben – die Konzeption, Projektierung und Fertigung größerer Maschinen und Maschinenparks, der Chemieanlagenbau im engeren Sinn, er hat 160 Jahre gewährt. Seit gut einem Jahr lässt ein neuer Verein die Geschichte des Chemieanlagenbaus Staßfurt, kurz CAS, aufleben.