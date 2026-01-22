weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Lesegeschichte: Salz, Zucker und Braunkohle – 160 Jahre CAS

Eil
SPD-Landtagsabgeordneter Rüdiger Erben überraschend verstorben
SPD-Landtagsabgeordneter Rüdiger Erben überraschend verstorben

Lesegeschichte Salz, Zucker und Braunkohle – 160 Jahre CAS

160 Jahre lang stand Staßfurt für Chemieanlagen, die Maschinenfabrikation und Eisengießerei – seit drei Jahren ist der CAS Geschichte. Fast.

Von Tobias Winkler 22.01.2026, 12:00
Ein Blick in die Großmechanik in den CAS-Fabrikhallen aus dem Jahr 1976, der Zeit des Nachfolgerbetriebs Emde Anlagenbau und Bohrtechnik.
Ein Blick in die Großmechanik in den CAS-Fabrikhallen aus dem Jahr 1976, der Zeit des Nachfolgerbetriebs Emde Anlagenbau und Bohrtechnik. Foto: Gerhard Schnock/Archiv

Staßfurt - Was einst, am 5. März des Jahres 1863, mit Gustav Sauerbrey begann, gehört seit Silvester 2023 der Vergangenheit an. Einzig die Gießerei ist Staßfurt verblieben – die Konzeption, Projektierung und Fertigung größerer Maschinen und Maschinenparks, der Chemieanlagenbau im engeren Sinn, er hat 160 Jahre gewährt. Seit gut einem Jahr lässt ein neuer Verein die Geschichte des Chemieanlagenbaus Staßfurt, kurz CAS, aufleben.