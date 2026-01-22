Eil
Lesegeschichte Salz, Zucker und Braunkohle – 160 Jahre CAS
160 Jahre lang stand Staßfurt für Chemieanlagen, die Maschinenfabrikation und Eisengießerei – seit drei Jahren ist der CAS Geschichte. Fast.
Staßfurt - Was einst, am 5. März des Jahres 1863, mit Gustav Sauerbrey begann, gehört seit Silvester 2023 der Vergangenheit an. Einzig die Gießerei ist Staßfurt verblieben – die Konzeption, Projektierung und Fertigung größerer Maschinen und Maschinenparks, der Chemieanlagenbau im engeren Sinn, er hat 160 Jahre gewährt. Seit gut einem Jahr lässt ein neuer Verein die Geschichte des Chemieanlagenbaus Staßfurt, kurz CAS, aufleben.