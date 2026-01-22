Eil
Spendenaktion für Wolmirstedts Kinder So großzügig: Zielitzer Techniker spendieren Teil vom Lohn
Die Mitarbeiter der Zentralen Technik des Kaliwerks bringen Geld in die Diesterweg-Grundschule in Wolmirstedt.
22.01.2026, 12:00
Wolmirstedt. - Eine Überraschung erlebte der Förderverein der Diesterweg-Grundschule. Vorstandsmitglied Hanna Köhler nahm eine Spende von 500 Euro entgegen. Die übergaben Christian Bürger (v.r) und Thomas Hadersbeck sowie Philipp Lichtenberger-Rieffenberg (l.) von der Zentralen Technik des Zielitzer Kaliwerks.