Die Mitarbeiter der Zentralen Technik des Kaliwerks bringen Geld in die Diesterweg-Grundschule in Wolmirstedt.

Von Gudrun Billowie 22.01.2026, 12:00
Hanna Köhler vom Förderverein der Diesterweg-Schule nimmt eine Spende entgegen.
Hanna Köhler vom Förderverein der Diesterweg-Schule nimmt eine Spende entgegen. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Eine Überraschung erlebte der Förderverein der Diesterweg-Grundschule. Vorstandsmitglied Hanna Köhler nahm eine Spende von 500 Euro entgegen. Die übergaben Christian Bürger (v.r) und Thomas Hadersbeck sowie Philipp Lichtenberger-Rieffenberg (l.) von der Zentralen Technik des Zielitzer Kaliwerks.