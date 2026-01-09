Eine besondere Begegnung ermöglicht eine Lesung im Halberstädter Gleimhaus, mit der der Veranstaltungsreigen des Museums der deutschen Aufklärung eröffnet wird. Rainer Maria Rilke und Mascha Kaleko werden hier wieder lebendig.

Thomas Bille und Julia Siebenschuh lasen zum Jahresauftakt im Halberstädter Gleimhaus Lyrik von Rilke und Kaleko.

Halberstadt. - Julia Siebenschuh, Schauspielerin am Harztheater, und Thomas Bille, Moderator bei mdr Kultur, haben am 5. Januar den Veranstaltunsgreigen des Halberstädter Gleimhauses eröffnet. Sie würdigten in einer dialogischen Lesung die Lyrikerin Mascha Kaleko (1907- 1975) und den Dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926).