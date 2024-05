Jubiläumsfahne an der Osterwiecker Kirche

Osterwieck. - 40 Tage vor Beginn der Feierlichkeiten zum Osterwiecker Stadtjubiläum sowie Harzfest ist in luftiger Höhe zwischen den beiden Türmen der Stephanikirche eine riesige Fahne aufgehängt worden. Die Fahne in den Stadtfarben und mit der Wappenrose darin weist auf die Ersterwähnung vor 1.050 Jahren hin. Darüber hinaus ist eine weitere Fahne dieser Größe auf dem Schäfers Hof aufgehängt worden. Hier wird während der Festtage von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Juni, ein Mittelaltermarkt stattfinden.

Das Festgebiet wird sich in der Altstadt eben zwischen diesen beiden fahnengeschmückten Gebäuden befinden. Das dreitägige Programm wird immer noch ergänzt. Vergangene Woche erst ist das Fußball-Kreispokalfinale integriert worden. Es wird ebenso am Auftakttag stattfinden wie eine Show zum 20-jährigen Bestehen der Osterwiecker NRG-Dance-Crew oder das Klassik-Rock-Konzert mit dem internationalen Prime Orchestra.

Am Sonnabend werden unter anderem Schlagerstar Linda Hesse, die Osterwiecker Bands Klassenraum und The Eastside Gang sowie die MDR-Show „Falco meets Mercury“ zu sehen sein. Am Sonntag ist der Festumzug ein Höhepunkt.