Veranstaltungstipp für Musikfans Junger Pianist in der Moritzkirche Halberstadts zu Gast

Johannes Wasikowski spielt nicht nur Klavier, er komponiert auch. Der in Halberstadt aufgewachsene Musiker wird am 5. April wieder in seiner Heimatstadt zu erleben sein. Mit einem Konzert im Rahmen von „Noten für Begegnungen“.