Kultur im Harz Jury in Halberstadt kürt Siegerbild des Theater-Malwettbewerbs 2026
Seit einigen Jahren gibt es ihn, den Malwettbewerb des Harztheaters. Kinder sind aufgerufen, Motive für das Sommerschauspiel zu entwerfen. Nun steht fest, wessen Motiv das Plakat 2026 zieren wird.
25.02.2026, 06:30
Halberstadt. - Passend: Im einstigen Malsaal des Halberstädter Theaters liegen Hunderte Zeichnungen auf massiven Tapeziertischen. Eine fünfköpfige Jury schreitet konzentriert die Reihen ab. Wieder und wieder. Wo ist es, das Plakatmotiv für „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“?