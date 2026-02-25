Seit einigen Jahren gibt es ihn, den Malwettbewerb des Harztheaters. Kinder sind aufgerufen, Motive für das Sommerschauspiel zu entwerfen. Nun steht fest, wessen Motiv das Plakat 2026 zieren wird.

Schwere Entscheidung: Die Jury sucht das Siegerbild des jüngsten Malwettbewerbs des Harztheaters. Von links: Hannelore Beyer, Jette Wittchen, Bertram Beier, Rosmarie Vogtenhuber-Freitag und Katja Stützer.

Halberstadt. - Passend: Im einstigen Malsaal des Halberstädter Theaters liegen Hunderte Zeichnungen auf massiven Tapeziertischen. Eine fünfköpfige Jury schreitet konzentriert die Reihen ab. Wieder und wieder. Wo ist es, das Plakatmotiv für „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“?