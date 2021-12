Kampft gegen "Tretminen": In Hedersleben werden Hundetoiletten aufgestellt

Hedersleben will das Hundekot-Problem angehen. Um der großen Anzahl an Haufen auf Spazierwegen entgegenzugehen, werden jetzt Behälter aufgestellt.

Hedersleben/MZ - Hundekot auf Gehwegen und in Grünanlagen - liegen lassen oder nicht? Hedersleben will das Hundekot-Problem angehen. Um der großen Anzahl an Haufen auf Spazierwegen entgegenzugehen, will die Gemeinde den Hundehaltern gar nicht mehr die Wahl lassen. In Hedersleben werden demnächst Hundekotbehälter mit Kotbeutelspendern aufgestellt. „In jüngster Zeit haben sich viele Bürger bei der Gemeinde darüber beschwert, dass manche Hundehalter die Hinterlassenschaft ihrer Hunde auf den Rasenflächen vor ihren Grundstücken liegen lassen“, begründet Hederslebens Bürgermeister Michael Schmidt den Schritt.

Das beziehe sich oft auf typische Routen, auf denen viele Leute ihre Hunde Gassi führten. Die Verantwortlichen wollen die Hundehalter auch darauf hinweisen, dass so ein Verhalten mit einer Ordnungsstrafe geahndet werden könne. Selbstverständlich lassen nicht alle Hundehalter die Hinterlassenschaften von Fiffi und Co. liegen. Doch längst nicht alle kümmern sich tatsächlich um die Haufen ihrer Lieblinge.

Laut Bußgeldkatalog besteht für die Hundehalter eine Verpflichtung, die Verunreinigung unverzüglich zu beseitigen. Je nach Bundesland werden dafür bis zu 100 Euro fällig. In Hedersleben gibt es derzeit keine extra Bußgeldsatzung für liegengelassenen Hundekot.

Ein anonymer Sponsor stelle den Kaufbetrag für die Sammelbehälter, so Schmidt. Alles andere müsse die Gemeinde machen: Entsorgung und Leerung sowie den Nachkauf der Beutel. Die Mülleimer seien nachweislich für den öffentlichen Raum gemacht und würden demnächst aufgestellt, so Schmidt.

Die Ratsmitglieder haben sich auf ihrer jüngsten Sitzung über den Standort der Hundekotbehälter mit Beutelspender geeinigt. Derzeit sind sechs Standorte für die sieben Sammelbehälter geplant, so Schmidt. Diese verteilen sich entlang beliebter Gassi-Routen an der Kreuzung Schützenstraße/Jordanstraße, an der Wasserstraße, an der Planstraße, am NP-Markt in der Magdeburger Straße, an der Kreuzung Gartenstraße/Lindenstraße sowie am Schadelebener Weg Ecke Siedlung.

Einen Sammelbehälter wolle man vorerst als Reserve vorhalten, bis man wisse, wie die Aktion anlaufe und wie die Tüten angenommen würden. Entlang dieser Strecke werden Besitzer von Vierbeinern jetzt einfache Wege finden, die Haufen ihrer Lieblinge zu entsorgen.

Es bleibt zu hoffen, dass Hundehalter in Hedersleben bei ihren Gassirunden von den Tütenspendern regen Gebrauch machen.