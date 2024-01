Karnevalclub Wegeleben: Ob kalt oder heiß, 60 Jahre in Rot-Weiß

Präsident Udo Rösemann strahlt bei der Vorstellung der Prinzenpaare über so viel Begeisterung im Publikum.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wegeleben. - Die größte und längste Geburtstagsfeier im Vorharz ist gestartet. In diesem Jahr gibt es in Wegeleben ein besonderes Jubiläum. Der Karnevalclub Wegeleben (KCW) feiert sein 60-jähriges Bestehen. Zum Auftakt gab es am Wochenende zwei Nachmittagsveranstaltungen im Schützenhaus. Mit den üblichen Regularien wie der Vorstellung der neuen Prinzenpaare und dem Verlesen der Gesetze des Karnevals begann der stimmungsvolle Nachmittag. Die kleine Prinzessin Jule mit Prinz Emil sowie das große Prinzenpaar mit Prinzessin Caro I. und Prinz Benni I. begeisterten das Publikum.