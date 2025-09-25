Im Huy-Ort Dingelstedt lädt der Heimatverein erneut zu einem Kartoffelfest ein. Was die Besucher hier erwartet.

Die selbstgemachten Puffer sind in jedem Jahr ein Highlight des Kartoffelfestes in Dingelstedt.

Dingelstedt. - Zum nunmehr zehnten Mal laden die Mitglieder des örtlichen Heimatvereins wieder zum beliebten Kartoffelfest nach Dingelstedt ein.

Am Samstag, 27. September, öffnen sich ab 11 Uhr zum sechsten Mal die Türen des Römmerhofs in der Ostendorfstraße 178/179, der sich inzwischen nicht zuletzt aufgrund seiner Größe als Festort etabliert hat. Hier werden allerlei Leckereien rund um die Kartoffel angeboten.

Dutzende unterschiedliche Kartoffelgerichte

Aufgebaut werden unterschiedliche Stände, die von befreundeten Vereinen und anderen Unterstützern des Kartoffelfestes betreut werden. Es gibt auch dieses Mal Kartoffelpuffer mit Apfelmus, Dämpferkartoffeln mit Quark, verschiedene Kartoffelsalate (im vergangenen Jahr gab es ganze elf unterschiedliche Sorten), Bratkartoffeln, Kartoffelsuppe sowie Tornadokartoffeln. Die Knolle in all ihrer Vielfalt.

Dazu gibt es Schmorwurst und für alle, die es eher süß mögen, auch ein großes Kuchenbuffet und Slush-Eis. Kaffee, eine Bowle-Bar und andere Getränke runden das kulinarische Angebot ab.

Auch an die kleinen Gäste ist gedacht: Es gibt es eine Bastel- und Schminkstrecke, Schießen mit dem Lasergewehr oder mit Pusterohren sowie eine Hüpfburg. Ein Ausflug nach Dingelstedt lohnt sich also gleich mehrfach für die ganze Familie.