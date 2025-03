Beim jährlichen Weltgebetstag standen dieses Mal die Cook-Inseln, ihre Bewohner, Rituale und mehr im Mittelpunkt. So auch im Huy-Ort Badersleben. Was die Teilnehmer dabei alles Interessantes erfuhren.

Badersleben. - Die Cookinseln bestehen aus 15 Inseln, die in ihrer Fläche nur so groß sind wie die Stadt Bielefeld. Mit der Meeresfläche dazwischen umfasst das Gebiet jedoch eine Fläche, die mehr als fünfmal so groß ist wie Deutschland. Fakten, die im Huy kaum jemand kennt. Bis jetzt.

Zahlreiche interessante Infos zu Land und Leuten

Die Bewohner haben - aufgrund eines Gendefekts - mit einem Wert von über 32 den weltweiten höchsten Body-Mass-Index (BMI). Diese und viele weitere Informationen zu Land und Leuten gab Sigrid Aschenbrenner den Teilnehmern des Weltgebetstags, in dessen thematischem Mittelpunkt dieses Mal jene Cookinseln standen.

Ein kleiner landestypischer Altar war ebenfalls aufgebaut worden. Foto: Maria Lang

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass Mädchen und Frauen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. So entstand die größte Basisbewegung christlicher Frauen weltweit, die seit Jahren auch in Badersleben hochgehalten wird. Im evangelischen Pfarrhaus hatten sich gut 20 Teilnehmer versammelt, um an diesem speziellen ökumenischen Gottesdienst unter dem diesjährigen Titel „wunderbar geschaffen“ teilzunehmen.

Landestypische Speisen nach dem Gottesdienst

Es wurde viel gesungen, auch mit Bezug zu den Cookinseln und der dortigen Sprache. „Kia orana“ - mit diesem Satz in der Maori-Sprache begrüßen sich beispielsweise die Menschen dort untereinander. Es bedeutet jedoch mehr als nur „Hallo“, es heißt: „Ich wünsche dir, dass du lange und gut lebst, dass du leuchtest wie die Sonne und mit den Wellen tanzt.“

Nach den gemeinsam gesungenen Liedern und den vorgetragenen Psalmen, Gebeten und Geschichten gab es außerdem für die Anwesenden vom Organisationsteam vorbereitete landestypische Gerichte: „Wir hatten Glasnudeln mit Hühnchen, einen pinken Kartoffelsalat mit roter Beete, Bananenbrot und mehr“, zählt Heidi Klimmasch auf. „Alles sehr, sehr lecker.“