Der Textildiscounter KiK baut sein Filialnetz um und schließt mehrere Standorte – auch in Deutschland. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Doch was bedeutet das für die Filialen im Harz?

KiK kündigt Schließungen an: Das sagt das Unternehmen zu Filialen im Harz

KiK schließt deutschlandweit Filialen – ist das auch im Harz der Fall?

Landkreis Harz. - Was haben Wernigerode, Halberstadt, Quedlinburg sowie Blankenburg, Osterwieck und Ilsenburg gemeinsam? In allen Städten gibt es eine KiK‑Filiale. Doch das Unternehmen hat angekündigt, sein Filialnetz auszudünnen. Trifft das auch den Harz?