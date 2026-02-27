Veränderungen im Einzelhandel KiK kündigt Schließungen an: Das sagt das Unternehmen zu Filialen im Harz
Der Textildiscounter KiK baut sein Filialnetz um und schließt mehrere Standorte – auch in Deutschland. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Doch was bedeutet das für die Filialen im Harz?
27.02.2026, 18:15
Landkreis Harz. - Was haben Wernigerode, Halberstadt, Quedlinburg sowie Blankenburg, Osterwieck und Ilsenburg gemeinsam? In allen Städten gibt es eine KiK‑Filiale. Doch das Unternehmen hat angekündigt, sein Filialnetz auszudünnen. Trifft das auch den Harz?