weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Veränderungen im Einzelhandel: KiK kündigt Schließungen an: Das sagt das Unternehmen zu Filialen im Harz

Veränderungen im Einzelhandel KiK kündigt Schließungen an: Das sagt das Unternehmen zu Filialen im Harz

Der Textildiscounter KiK baut sein Filialnetz um und schließt mehrere Standorte – auch in Deutschland. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Doch was bedeutet das für die Filialen im Harz?

Von Johanna Ahlsleben 27.02.2026, 18:15
KiK schließt deutschlandweit Filialen – ist das auch im Harz der Fall?
KiK schließt deutschlandweit Filialen – ist das auch im Harz der Fall? Foto: Gudrun Billowie

Landkreis Harz. - Was haben Wernigerode, Halberstadt, Quedlinburg sowie Blankenburg, Osterwieck und Ilsenburg gemeinsam? In allen Städten gibt es eine KiK‑Filiale. Doch das Unternehmen hat angekündigt, sein Filialnetz auszudünnen. Trifft das auch den Harz?