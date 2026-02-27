Nach dem Winter So gelingt der Frühjahrsputz: Experten aus Stendal geben Tipps
Experten aus Stendal geben Hinweise, wie nach dem Winter die Wohnung richtig auf Vordermann gebracht wird. Was viele häufig vergessen und worauf man besonders achten sollte.
27.02.2026, 19:30
Stendal - Nach dem Winter haben viele Menschen das Bedürfnis, ihre eigenen vier Wände einmal gründlich auf Vordermann zu bringen: Der alljährliche Frühjahrsputz steht an. Wie der am besten gelingt, wissen zwei Experten aus Stendal.