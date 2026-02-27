Die Planung der neuen Grundschule samt Hort in Havelberg ist vergeben. Welche Gebäude stehen bleiben sollen und wo der Abriss vorgesehen ist, zeigt ein Modell.

Diese Visualisierung aus der Ideenskizze der Planer gibt einen Eindruck, wie der Neubau für die Grundschule aussehen könnte.

Havelberg. - Einen wichtigen Schritt vorangekommen ist die Hansestadt Havelberg in Sachen Umbau der Sekundarschule für Grundschule und Hort. Nach jahrelangem Ringen um Fördergeld konnten im vorigen Jahr die Planungsleistungen ausgeschrieben und vergeben werden: An Däschler Architekten und Ingenieure. Die Finanzierung des Mammutvorhabens mit einem voraussichtlichen Umfang von 13 Millionen Euro steht noch lange nicht. Doch ein wichtiger Anfang ist gemacht.