Die Stadt Osterwieck sorgt für mehr Sicherheit an der Kita „Hänsel und Gretel“ im Ortsteil Veltheim. Zwei neue Geländer sollen die Kinder von der Straße und dem angrenzenden Parkplatz absichern. Gleichzeitig wurde eine Stolperfalle beseitigt.

Kita „Hänsel und Gretel“ in Veltheim: Zwei neue Geländer schützen Kinder vor Straße und Parkplatz

Zwei Geländer sorgen an der Kindertagesstätte in Veltheim jetzt dafür, dass die Kinder nicht direkt auf die angrenzende Straße oder den Parkplatz laufen.

Veltheim/Osterwieck. - Die Verantwortlichen im Osterwiecker Rathaus haben Wort gehalten: Nachdem die Stadträte im Juni über die künftige Kita-Landschaft in der Einheitsgemeinde entschieden hatten und der Fortbestand der Tagesstätte „Hänsel und Gretel“ im Ortsteil Veltheim gesichert ist, sorgen jetzt zwei Geländer dort für mehr Sicherheit.