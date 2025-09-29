Mehr Sicherheit Kita „Hänsel und Gretel“ in Veltheim: Zwei neue Geländer schützen Kinder vor Straße und Parkplatz
Die Stadt Osterwieck sorgt für mehr Sicherheit an der Kita „Hänsel und Gretel“ im Ortsteil Veltheim. Zwei neue Geländer sollen die Kinder von der Straße und dem angrenzenden Parkplatz absichern. Gleichzeitig wurde eine Stolperfalle beseitigt.
29.09.2025, 14:00
Veltheim/Osterwieck. - Die Verantwortlichen im Osterwiecker Rathaus haben Wort gehalten: Nachdem die Stadträte im Juni über die künftige Kita-Landschaft in der Einheitsgemeinde entschieden hatten und der Fortbestand der Tagesstätte „Hänsel und Gretel“ im Ortsteil Veltheim gesichert ist, sorgen jetzt zwei Geländer dort für mehr Sicherheit.