Das Rathaus in Osterburg (Kreis Stendal) soll modernisiert werden. Allein 900.000 Euro sind in die Planungen geflossen, die die Stadt seit den 1990er-Jahren vorantreibt. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

Für 3,3 Millionen Euro soll das Osterburger Rathaus erweitert und modernisiert werden.

Osterburg. - Ursprünglich war der Baustart schon 2025 geplant. Doch daraus wird nichts. Weil die Planungen noch einmal länger dauerten und aufwendiger waren als gedacht, wird mit dem mehr als drei Millionen Euro teuren Umbau des Osterburger Rathauses wohl erst in einem Jahr begonnen. Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) informierte kürzlich über die Gründe für die Verspätung und den neuen Zeitplan.