Monatelange Sperrung am Schleinufer Teilabschnitt der Elbuferpromenade in Magdeburg ab 2. Oktober wieder frei

Seit Juli ist die Elbuferpromenade in Magdeburg teilweise gesperrt – Grund sind massive Schäden an der Ufermauer. Nun gibt die Stadt erste Bereiche wieder frei. Ein rund 20 Meter langer Abschnitt bleibt jedoch bis mindestens Ende November dicht.