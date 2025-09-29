weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Monatelange Sperrung am Schleinufer: Teilabschnitt der Elbuferpromenade in Magdeburg ab 2. Oktober wieder frei

Monatelange Sperrung am Schleinufer Teilabschnitt der Elbuferpromenade in Magdeburg ab 2. Oktober wieder frei

Seit Juli ist die Elbuferpromenade in Magdeburg teilweise gesperrt – Grund sind massive Schäden an der Ufermauer. Nun gibt die Stadt erste Bereiche wieder frei. Ein rund 20 Meter langer Abschnitt bleibt jedoch bis mindestens Ende November dicht.

Von Sabine Lindenau 29.09.2025, 14:33
Ein Teil der Elbuferpromenade in Magdeburg ist seit Juli dicht. Nun soll ein Abschnitt wieder freigegeben werden.
Ein Teil der Elbuferpromenade in Magdeburg ist seit Juli dicht. Nun soll ein Abschnitt wieder freigegeben werden. Foto: Stefan Harter

Magdeburg - Fast drei Monate dauert sie nun schon an: die teilweise Sperrung der Elbuferpromenade in Magdeburg. Grund sind gravierende Schäden an der Ufermauer- Nun wird zumindest ein Teilabschnitt wieder freigegeben.