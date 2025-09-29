Monatelange Sperrung am Schleinufer Teilabschnitt der Elbuferpromenade in Magdeburg ab 2. Oktober wieder frei
Seit Juli ist die Elbuferpromenade in Magdeburg teilweise gesperrt – Grund sind massive Schäden an der Ufermauer. Nun gibt die Stadt erste Bereiche wieder frei. Ein rund 20 Meter langer Abschnitt bleibt jedoch bis mindestens Ende November dicht.
29.09.2025, 14:33
Magdeburg - Fast drei Monate dauert sie nun schon an: die teilweise Sperrung der Elbuferpromenade in Magdeburg. Grund sind gravierende Schäden an der Ufermauer- Nun wird zumindest ein Teilabschnitt wieder freigegeben.