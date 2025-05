Die Geschichte der Kinderbetreuung in Dingelstedt reicht bereits 100 Jahre zurück. Ein Jubiläum, das die Kita im Huy-Ort zu einem großen Fest animiert hat.

Dingelstedt. - Die Kinderbetreuung in Dingelstedt blickt in diesem Jahr auf eine hundertjährige Geschichte zurück. Ein Anlass, den die örtliche Kita mit einem großen Fest gefeiert hat.

Los ging es am Nachmittag in der Kirche mit einem Gottesdienst. „Dabei haben unsere Waldeulen ein Programm aufgeführt“, erzählt Jana Frehde, Leiterin der Kita „Am Waldesrand“. „Sie verströmten eine wunderbare Atmosphäre und heizten der Kirche und dem Publikum mit Liedern und Bewegungen ein.“

Nach kurzen Worten von Jana Frehde sowie Doreen Krüger, Geschäftsführerin des Diakonischen Werks als Träger der Einrichtung, sang Enia Kramer „Gott mag Kinder“ und Pfarrer Mathias Lauer segnete die Anwesenden. Das Programm wurde durch ein Zahlenspiel rund um die 100 in der Kirche bereichert.

100 Wünsche für 100 Jahre Kinderbetreuung in Dingelstedt

Kitaleiterin Jana Frehde eröffnete das Fest mit einigen Worten unter anderem zur Geschichte der Dingelstedter Kita. Foto: Dörthe Zettel-Klopp

Anschließend ging es zurück in die Kita, wo bei Kaffee und Kuchen sowie einem Glas Sekt viele Menschen zusammenkamen, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. „Alte Fotos wurden mitgebracht und bestaunt, ein selbstgedichtetes Lied einer Mitarbeiterin rundete die Begrüßung der Gäste in der Kita ab“, berichtet Jana Frehde weiter. „Vor Ort gab es einen symbolischer Wunschbaum, der mit 100 Wünschen für die 100 Jahre gefüllt werden konnte - und noch weiter gefüllt werden kann.“

Zum Jubiläum konnten Wünsche für die Zukunft geäußert werden. Foto: Dörthe Zettel-Klopp

Eine Überraschung gab es für die Kita-Kinder am folgenden Tag auch noch: „Herr Preiß lud alle Kinder zur freien Karussellfahrt bei den Schaustellern des Blütenfests ein“, so Frehde weiter.

Und einen guten Zweck hatte das Fest am Ende auch noch: „Es kamen an dem Tag noch einmal 705 Euro Spenden für unser Zirkusprojekt zusammen“, sagt die Kitaleiterin abschließend. „Nun fehlen uns nur noch gut 1000 Euro, um im kommenden Jahr unser Zirkusprojekt durchführen zu können.“