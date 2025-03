Harte Zeiten für Eltern im Huy: Die Beiträge für die Nutzung der Kitas in der Gemeinde sollen erneut steigen. Um wieviel die Beiträge erhöht werden - und warum.

Die Gebühren für die Betreuung der Kinder in der Gemeinde Huy sollen erneut steigen.

Gemeinde Huy. - Zwei Jahre ist es her, dass die Gebühren für die Nutzung der Kitaplätze in der Gemeinde Huy gestiegen sind - nun steht eine weitere Erhöhung an - und das bereits zum 1. April.