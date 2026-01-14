Im Bobsport kommt man derzeit nur schwer an Johannes Lochner und Georg Fleischhauer vorbei. Mit dem Sieg im Gesamtweltcup vor Augen sagt der Mann aus Halberstadt: Nur der Olympiasieg zählt.

Klares Ziel vor Augen: Für diesen Harzer zählt nur der Olympiasieg

Der Sieg im Bob-Weltcup reicht ihm nicht: Georg Fleischhauer aus Halberstadt (3.v.r.) will auch bei Olympia in Cortina ganz oben auf dem Treppchen stehen.

Halberstadt. - Zusammen mit dem Piloten Johannes Lochner ist Anschieber Georg Fleischhauer derzeit das Maß aller Dinge im internationalen Bobsport. Die erfolgreiche Saison will er nun mit dem Olympiasieg krönen. Im Interview spricht auch über seine Liebe zu Halberstadt.