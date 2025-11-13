In einer misslichen Situation befindet sich der Freibad-Förderverein Dedeleben: Die 2023 von Bürgermeister Maik Berger auch gegenüber der Öffentlichkeit gemachte Zusage, den jährlichen kommunalen Zuschuss auf 40.000 Euro zu verdoppeln, ist nicht vertraglich fixiert. Doch es gäbe eine Lösung.

Gemeinde Huy. - Man kann vor dem Engagement der Freibad-Fördervereine allerorten nur den Hut ziehen. Gäbe es sie nicht, wären viele Bäder längst Geschichte. Vor diesem Hintergrund war es richtig, dass die Kommunalpolitiker im Huy 2023 nach hitzigen Debatten rund um ihre vier Bäder klare Weichen gestellt haben: Finanzielle Gleichbehandlung und damit 40.000 Euro pro Jahr auch für die beiden vereinsgetragen Bäder in Dedeleben und Aderstedt.