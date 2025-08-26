Neues Freizeitangebot in Halberstadt Kommt es zum Konkurrenzkampf zwischen Bolzplatz und Mini-Fußballfeld?
In Halberstadts Norden haben Kinder und Jugendliche jetzt gleich mehrere Angebote, sich im Fußballspiel zu üben. Könnte der neue Bolzplatz zu einem Problem für den benachbarten Jugendtreff werden?
26.08.2025, 10:30
Halberstadt. - Jederzeit zugänglich - das ist wohl der größte Vorteil des neuen Bolzplatzes in der Wolfsburger Straße. In der vergangenen Woche wurde er eingeweiht - auch mit Kids aus dem Jugendfreizeitzentrum „Rolle.“ Dabei betreibt das in unmittelbarer Nachbarschaft ein Mini-Fußballfeld.