In Halberstadts Norden haben Kinder und Jugendliche jetzt gleich mehrere Angebote, sich im Fußballspiel zu üben. Könnte der neue Bolzplatz zu einem Problem für den benachbarten Jugendtreff werden?

Kommt es zum Konkurrenzkampf zwischen Bolzplatz und Mini-Fußballfeld?

Gleich in Besitz genommen wurde der neue Bolzplatz in der Wolfsburger Straße in Halberstadt.

Halberstadt. - Jederzeit zugänglich - das ist wohl der größte Vorteil des neuen Bolzplatzes in der Wolfsburger Straße. In der vergangenen Woche wurde er eingeweiht - auch mit Kids aus dem Jugendfreizeitzentrum „Rolle.“ Dabei betreibt das in unmittelbarer Nachbarschaft ein Mini-Fußballfeld.