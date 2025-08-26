Bessere Bedingungen für die Landesbereitschaftspolizei in Magdeburg: Für 2,2 Millionen Euro wurde eine neue Sportarena für die Beamten gebaut - und jetzt übergeben.

Der neu übergebene Sportplatz der Landesbereitschaftspolizei in Magdeburg wurde bei einem Abteilungssportfest gleich auf die Probe gestellt.

Magdeburg. - Innen- und Sportministerin Tamara Zieschang hat am Dienstag (26. August 2025) die neu errichtete Sportstätte im Magdeburger Stadtteil Prester offiziell an die Landesbereitschaftspolizei übergeben. Bei einer kleinen Feierstunde übergab sie einen symbolischen Staffelstab, der zuvor unter anderem von Vertretern der Hundestaffel, der Wasserschutzpolizei und der Hubschrauberstaffel über das Gelände bis hin zum Übergabeort transportiert wurde.

Land hat 2, 2 Millionen Euro investiert

Die Übergabe fand im Rahmen eines Abteilungssportfestes statt, wo die neue Anlage gleich auf die Probe gestellt wurde. Da die körperliche Fitness im Polizeiberuf unverzichtbar ist, sei es wichtig gewesen, die nötigen Voraussetzungen für das Training zu schaffen, so die Innenministerin über die 2,2-Millionen- Euro-Investition des Landes. So könne nicht nur die Einsatzfähigkeit der Polizei gestärkt, sondern auch ein Zeichen für die Förderung der Einsatzkräfte gesetzt werden.

Der symbolische Staffelstab wurde von einer Polizeistaffel zum Übergabeort gebracht Foto: Angelina Nolte

Sportanlage ist Teil eines größeren Umbauprojekts

Die 11.000 Quadratmeter große Anlage umfasst eine Rundlaufbahn, eine Weitsprung- und Weitwurfanlage, einen Hindernisparcours, einen Boulderblock und einen Mehrzweckplatz für Ballsportarten. Der Bau der Sportanlage ist Teil eines größeren Umbauprojekts der Liegenschaft.

Zuletzt wurden Unterkunftsanlagen und eine Kantine an die Landesbereitschaftspolizei übergeben.