Mit 25 zum eigenen Unternehmen Magdeburger Studentin verkauft Wanderkarten im Spielkartenformat – und landet einen Erfolg

Das Smartphone bestimmt unseren Alltag wie kein anderes Gerät. Selbst beim Wandern im Wald gucken viele auf ihr Handy, um die richtige Route zu deuten. Ein Magdeburger Start-up kehrt nun zum Papier zurück, im Spielkartenformat – und hat damit richtig Erfolg.

Von Tim Müller Aktualisiert: 26.08.2025, 13:01
Svenja Korn bietet mit ihrem eigenen Unternehmen Wanderkarten im Spielkarten-Format an. Bereits 2.000 Karten konnte die 25-Jährige in wenigen Monaten verkaufen. Foto: Svenja Korn

Magdeburg. - Viele Wanderer nutzen ihr Smartphone zur Orientierung in der Natur. Oftmals stehen sie dann minutenlang da und sind mitunter sogar auf Instagram und Co. unterwegs. Ein Start-up aus Magdeburg bietet nun kompakte Wanderkarten mit besonderen Touren an.