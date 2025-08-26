Mit 25 zum eigenen Unternehmen Magdeburger Studentin verkauft Wanderkarten im Spielkartenformat – und landet einen Erfolg

Das Smartphone bestimmt unseren Alltag wie kein anderes Gerät. Selbst beim Wandern im Wald gucken viele auf ihr Handy, um die richtige Route zu deuten. Ein Magdeburger Start-up kehrt nun zum Papier zurück, im Spielkartenformat – und hat damit richtig Erfolg.