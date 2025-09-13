Aufgeregte Kinderstimmen hallen durch den Halberstädter Dom, dann tönen die kleinen Orgelpfeifen. Es wird geprobt, damit am Sonntag zum Konzert anlässlich des 11. Halberstädter Orgeltags alle Töne sitzen.

Konzentriertes Proben für den großen Auftritt zum 11. Halberstädter Orgeltag

An verschiedenen Stellen im Halberstädter Dom spielten sich die Grundschüler mit ihren Melopipes für die Probe warm. Zum Orgeltag geben sie ein Konzert im Dom.

Halberstadt. - Vor dem Altar, am Taufbecken, im Hohen Chor und im Chorumgang stehen Kindergruppen. Alle haben kleine hölzerne Orgelpfeifen in der Hand. Probe für das Konzert, das sie am Sonntag, 14. September, anlässlich des 11. Halberstädter Orgeltags geben.