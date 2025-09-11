Ein Abend der Freundschaft soll es werden, wenn es am 13. September schottisch zugeht in Halberstadts Dom. Ein besonderes Konzert im Rahmen des 11. Halberstädter Orgeltags.

Mehr als nur Dudelsack-Klänge beim schottischen Abend in Halberstadts Dom

Die Cathedral Pipes and Drums bei ihrem Auftritt zur Nacht der Kirchen 2025 in Halberstadts Dom. Am 13. September sind sie mit mehreren anderen Musikern wieder im Dom zu erleben.

Halberstadt. - Die Leidenschaft für Schottland lebt der Halberstädter Christian Bier seit Jahren - der evangelische Gemeindepädagoge ist in seiner Freizeit ab und zu im Kilt unterwegs und spielt unterschiedlichste Instrumente. Auch Dudelsack.