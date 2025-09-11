Veranstaltungstipp im Harz Mehr als nur Dudelsack-Klänge beim schottischen Abend in Halberstadts Dom
Ein Abend der Freundschaft soll es werden, wenn es am 13. September schottisch zugeht in Halberstadts Dom. Ein besonderes Konzert im Rahmen des 11. Halberstädter Orgeltags.
11.09.2025, 11:00
Halberstadt. - Die Leidenschaft für Schottland lebt der Halberstädter Christian Bier seit Jahren - der evangelische Gemeindepädagoge ist in seiner Freizeit ab und zu im Kilt unterwegs und spielt unterschiedlichste Instrumente. Auch Dudelsack.