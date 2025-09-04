Es steht mitten im Ort, ist über 300 Jahre alt, ein Denkmal - und desolater als gedacht. Die weitere Finanzierung der Sanierung des Bürgerhauses in Ströbeck beschäftigt den Stadtrat Halberstadt.

Halberstadt/Ströbeck. - Mit so vielen Problemen hätten weder die Ströbecker noch der beauftragte Architekt gerechnet. Das Bürgerhaus im Schachdorf zu sanieren, gestaltet sich wesentlich aufwändiger als gedacht. Und teurer. Damit ist das laufende Projekt eine Sache für den Stadtrat Halberstadts.