Fachwerksanierung im Harz Kosten für Bürgerhaus in Ströbeck steigen und steigen

Es steht mitten im Ort, ist über 300 Jahre alt, ein Denkmal - und desolater als gedacht. Die weitere Finanzierung der Sanierung des Bürgerhauses in Ströbeck beschäftigt den Stadtrat Halberstadt.

Von Sabine Scholz 04.09.2025, 10:15
Blick auf die Baustelle Bürgerhaus in Ströbeck.
Blick auf die Baustelle Bürgerhaus in Ströbeck. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt/Ströbeck. - Mit so vielen Problemen hätten weder die Ströbecker noch der beauftragte Architekt gerechnet. Das Bürgerhaus im Schachdorf zu sanieren, gestaltet sich wesentlich aufwändiger als gedacht. Und teurer. Damit ist das laufende Projekt eine Sache für den Stadtrat Halberstadts.