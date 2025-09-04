Der Lesesommer des Landes zeigt, wie die Leseleistung der Kinder auch in der Schule belohnt werden kann.

Die Kinder erhielten ein Zertifikat für die offizielle Anerkennung ihrer Leseleistung.

Staßfurt - Bereits zum neunten Mal in Folge hat die Stadt- und Regionalbibliothek Staßfurt am landesweiten Lesesommer XXL teilgenommen. Die Aktion wird von den öffentlichen Bibliotheken in Sachsen-Anhalt gemeinsam mit der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken organisiert und richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen.