Stadt- und Regionalbibliothek Rekordbeteiligung beim Lesesommer

Der Lesesommer des Landes zeigt, wie die Leseleistung der Kinder auch in der Schule belohnt werden kann.

04.09.2025, 12:00
Die Kinder erhielten ein Zertifikat für die offizielle Anerkennung ihrer Leseleistung. Foto: Stadt Staßfurt

Staßfurt - Bereits zum neunten Mal in Folge hat die Stadt- und Regionalbibliothek Staßfurt am landesweiten Lesesommer XXL teilgenommen. Die Aktion wird von den öffentlichen Bibliotheken in Sachsen-Anhalt gemeinsam mit der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken organisiert und richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen.