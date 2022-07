Krähen-Kolonie nervt Schauener Einwohner

Der Vogelwelt im Frühling beim Zwitschern zuzuhören, kann ein Genuss sein. Die Anwohner im Umfeld des Schauener Parks empfinden allerdings keine Freude an der Geräuschkulisse, die sie derzeit von frühmorgens bis in die Nacht heimsucht.

Schauen - Genervt sind die Schauener von den Krähen, die sich in den Wipfeln der hohen Bäume mit ihren Nestern ausgebreitet haben. Über 60 Nester sollen es schon sein, doppelt so viele wie im Vorjahr. Im großen Park ist bisher nur der Randbereich zur Bäckerei betroffen, es wäre also noch viel Platz zum Ausbreiten für die nachfolgenden Krähen-Generationen, so die Befürchtung.